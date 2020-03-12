İran'da Covid-19'dan korunmak amacıyla içtikleri sahte içkiyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
İran'ın Huzistan, Elburz, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi
12.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:16
İran'ın Huzistan, Elburz, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Sahte içkinin koronavirüsten (Covid-19) korunmak amacıyla tüketildiği öne sürüldü.
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Acil Yardım Kurumu Fars Şube Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, Fars eyaletinde 9 Mart'tan bu yana sahte alkol tüketen 103 kişinin zehirlendiğini ve hastanelere kaldırıldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com