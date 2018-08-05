İran'da 'Çocuk Yaşta Evlilik' Vakaları

İran'da her yıl 180 bin 'çocuk yaşta evlilik' vakasının yaşandığı ve bu rakamın ülkedeki evlilik oranının yüzde 24'üne tekabül ettiği açıklandı.

İranlı Araştırmacı ve Sosyal Bilimci Betül Selimi Meneş, "Son istatistiklere göre yılda 180 bin kişi 18 yaşının altındayken evlilik gerçekleştiriyor. Bu rakam ülkedeki genel evlilik oranının yüzde 24'ünü kapsıyor." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Meneş, ülkede sıklıkla görülen çocuk yaşta evliliklerin, resmi rakamlara yansıyandan daha fazla olduğunu belirtti.

Meneş, çocuk yaşta evlilik vakalarının en çok Horasan Rezevi, Doğu Azerbeycan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde görüldüğünü ifade etti.

Loristan Eyaleti Nüfus Kayıt Müdürü Mustafa Emani ise Loristan'da bir önceki sene 15 yaş altında olan bin 126 kız çocuğunun evlendirildiğini vurguladı.

Uzmanlar, çocuk evliliklerine ve yine çocuklara karşı işlenen cinsel suçlara yeteri kadar hassasiyet gösterilmediğini ve erken yaşta evlilik vakalarının azaltılması için yeni kanun düzenlenmesi gerektiğini söylüyor.

Sadece kanun yapmanın da yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, çocuk yaşta evlilik vakalarının görüldüğü bölgelerde kültürel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve topluma bu durumun yanlış yönlerinin anlatılmasını gerekli görüyor.