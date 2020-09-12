İran'da cinayetle suçlanan güreşçi idam edildi
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İran'da cinayetle suçlanan güreşçi idam edildi

İran'ın Fars eyaletinde protestolarda bir belediye çalışanını öldürmekle suçlanan İranlı güreşçi Navid Afkari'nin bu sabah idam edildiği açıklandı.

İran'da cinayetle suçlanan güreşçi idam edildi
12.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:07

İran'ın Fars eyaletinde protestolarda bir belediye çalışanını öldürmekle suçlanan İranlı güreşçi Navid Afkari'nin bu sabah idam edildiği açıklandı.

İran devlet televizyonu, güreşçi Navid Afkari'nin bu sabah idam edildiğini duyurdu. Fars eyaletinde bir belediye çalışanını benzin zammı protestoları sırasında bıçaklayarak öldürme suçundan yargılanan Afkari'nin bu sabah idam edildiği açıklandı.

İranlı güreşçi Afkari'nin idam edileceği haberi daha önce sosyal medyada geniş yer bulmuş ve ABD Başkanı Donald Trump, İranlı güreşçiyi idam etmeyin çağrısı yapmıştı.

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak" ifadesine yer vermişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

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