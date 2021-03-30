İran'da Çin ile imzalanan iş birliği anlaşması protesto edildi
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İran'da Çin ile imzalanan iş birliği anlaşması protesto edildi

Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel
İran'da Çin ile imzalanan iş birliği anlaşması protesto edildi

İran'ın bazı şehirlerinde toplanan vatandaşlar, Tahran ve Pekin yönetimleri arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasını protesto etti.

İran'ın bazı şehirlerinde toplanan vatandaşlar, Tahran ve Pekin yönetimleri arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasını protesto etti.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara göre, İran Meclisi önünde toplanan yaklaşık 200 Tahranlı söz konusu anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

Protestocular, "İran satılık değildir", "Vatanı satanlara ölüm", "Savaşacağız, öleceğiz ve İran'ı geri alacağız" sloganları attı.

Elburz ve İsfahan eyaletlerinde de valilik önünde toplanan vatandaşlar anlaşmayı protesto etti. Kullanılan dövizlerde "Çin, İran'dan defol", "Anlaşmanın iptal edilmesini istiyoruz" ifadelerinin yazıldığı görüldü.

Ayrıca, Avusturalya'nın Sidney kentinde yaşayan İranlılar da Çin konsolosluğu önünde söz konusu anlaşmayı protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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