İran'da Çıkan Olaylarda 3 Polis Hayatını Kaybetti
İRAN'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasının ardından olaylar çıktı.
İRAN'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasının ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensupları ile polis arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayların ardından gözaltına alınanlar olduğu öğrenilirken, çatışmaların yeniden çıkmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.