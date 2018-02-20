İran'da Çıkan Olaylarda 3 Polis Hayatını Kaybetti

İRAN'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasının ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensupları ile polis arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayların ardından gözaltına alınanlar olduğu öğrenilirken, çatışmaların yeniden çıkmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.