İran'da Çıkan Olaylarda 3 Polis Hayatını Kaybetti
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İran'da Çıkan Olaylarda 3 Polis Hayatını Kaybetti

İRAN'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasının ardından olaylar çıktı.

İran'da Çıkan Olaylarda 3 Polis Hayatını Kaybetti

İRAN'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasının ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensupları ile polis arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayların ardından gözaltına alınanlar olduğu öğrenilirken, çatışmaların yeniden çıkmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

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