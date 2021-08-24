İran'da cezaevleri müdürü, sızdırılan işkence görüntüleri sonrasında özür diledi
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BBC

İran'da cezaevleri müdürü, sızdırılan işkence görüntüleri sonrasında özür diledi

İran'da cezaevleri müdürü, sızdırılan işkence görüntüleri sonrasında özür diledi
BBC - Haberler | Dünya

İran'daki Evin Cezaevi'nde gardiyanların mahkumlara şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Cezaevleri Kurumu Müdürü Muhammed Mehdi Hacı Muhammedi özür diledi.

İran'daki Evin Cezaevi'nde gardiyanların mahkumlara şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Cezaevleri Kurumu Müdürü Muhammed Mehdi Hacı Muhammedi özür diledi.

"Ali'nin Adaleti" adlı bilgisayar korsanı grubu tarafından sızdırılan görüntülerde, gardiyanların mahkumları dövdüğü ve yerlerde sürüklediği görülüyordu.

Muhammedi, "kabul edilemez davranışlar" olarak nitelediği görüntülerle ilgili sorumluluğu üstlendi.

Evin Cezaevi'nde çok sayıda siyasi mahkumun yanı sıra, yabancı ülke vatandaşları ve çifte vatandaşlık taşıyan mahkumlar tutuluyor.

BBC Farsça servisinden Jiyar Gol, sızdırılan görüntülerin İran cezaevlerindeki kötü muamele ve şiddete ilişkin on yıllardır devam eden ihbarları doğruladığını kaydetti.

BBC muhabiri Gol, eski siyasi mahkumların, görüntülerdeki şiddetten çok daha ağır bir işkenceyi yaşadıklarını anlattığını da ekledi. Eski mahkumlar, otoriteleri hedef alarak, cinsel, fiziksel ve psikolojik işkencenin sistematik olarak kullanıldığını ileri sürerken İran hükümeti ise söz konusu iddiaları reddediyordu.

İran'da ve dünya kamuoyunda tepki çeken görüntülerde, birkaç gardiyanın kelepçeli bir adamı dövdüğü görülüyor.

Başka bir videoda, yaşlı bir adamın gardiyanlarca yerde sürüklenmesi dikkat çekiyor.

Bir diğer görüntüde ise, Evin Cezaevi kameralarının kontrol odasındaki ekranlarda, bilgisayar korsanlarının yansıttığı siyasi mesajlar kameraya yansıyor.

Hacker grubu, kontrol odasındaki ekranlara, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi hedef alarak, "Evin Cezaevi, Reisi'nin siyah sarığı ve beyaz sakalındaki utanç lekesidir" cümlelerini yazdı.

Salı günü yaptığı açıklamada Cezaevleri Müdürü Hacı Muhammedi, "Kabul edilemez bu görüntülerin sorumluluğunu alıyorum ve bu acı olayların tekrarlanmaması ve sorumluların cezalandırılması sözünü veriyorum" dedi ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den özür diledi.

1971 yılında dönemin İran Şahı Rıza Pehlevi tarafından inşa ettirilen Evin Cezaevi, yıllarca yüzlerce siyasi mahkuma ev sahipliği yaptı. Evin Cezaevi, insan hakları örgütlerinin yakından takip ettiği ve hak ihlali iddialarının yoğunlaştığı cezaevleri arasında yer alıyor.

BBC
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İran'da cezaevleri müdürü, sızdırılan işkence görüntüleri sonrasında özür diledi - Haberler
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