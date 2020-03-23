İran'da cenaze törenindeki kalabalık tepkilere neden oldu Koronavirüsün (Covid-19) en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarının biri için yapılan cenaze töreninde oluşan kalabalık tepkilere neden oldu.

Koronavirüsün (Covid-19) en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarının biri için yapılan cenaze töreninde oluşan kalabalık tepkilere neden oldu.

Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından olan Hüseyin Esedullahi, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İran medyası, bir dönem Suriye'de de bulunan komutanın ölüm sebebini, İran-Irak arasında yapılan savaştan kalan kimyasal yaralanmalar olduğunu aktardı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabı üzerinden cenazeye ilişkin paylaştığı fotoğraflarla, "Bu duruma ağlamak gerek" diyerek, insanların kalabalık şekilde bir arada bulunmasını eleştirdi.

İran'da koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 1812 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 23 bin 49 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA