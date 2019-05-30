İran'da çekirge istilası

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Güneybatı Asya Yaban Hayatıyla Mücadele Komisyonu temsilcisi Keith Cressman, İran'da 50 yıldan bu yana görülmemiş çekirge istilasının yaşandığını belirtti.

İran Ziraat Bakanlığı'na ait internet sitesine göre, başkent Tahran'daki Zirai Mücadele Kurumu binasında düzenlenen "Çöl Çekirgesi Afetiyle Mücadele" konulu oturumda konuşan Cressman, "İran'da bu düzeyde çekirge istilası 50 yıldan bu yana görülmemiş. Bu bir afettir." dedi.

Çöl çekirgesi ile mücadelenin oldukça zor ve masraflı bir iş olduğuna değinen Cressman, bu sorunu yaşayan ülkelerin işbirliği yapmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi.

- "Çekirge istilası, İran'dan Pakistan ve Hindistan'a yönelecek"

Cressman, "Bir iki aya kadar İran'da yeni bir çöl çekirgesi istilasına şahit olacağız. Bir süre duraklamanın ardından istila İran'dan Pakistan ve Hindistan tarafına yönelecek. Bu ülkelerdeki su ve hava şartları göz önüne alındığında çekirge sürüsü, Sistan-Beluçistan eyaletinden tekrar İran'a girecek." ifadelerini kullandı.

İran Zirai Mücadele Teşkilatı Başkanı Dr. Muhammed Rıza Dergahi ise çekirge istilasından İran'ın güneyindeki Arap ülkelerini sorumlu tuttu.

Dergahi, "İran'da çekirge istilasının birinci sebebi, bölgede yaşanan iklim değişikliğidir. İkinci sebebi ise, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Yemen ve Umman gibi ülkelerin çekirgeyle gerekli mücadeleyi yapmamalarıdır." dedi.

8 eyalette çekirgeyle mücadele

Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tarım Sektörünün Risklerini Azaltma ve Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mahmud Musevi, ülkenin güneyindeki 8 eyalette 400 bin hektarda çekirgeyle mücadele yapıldığını söyledi.

Musevi, "Ülkenin güneyindeki 8 eyalette 400 bin hektar alanda çekirgeyle mücadele edilmiştir. Bu mücadelenin yüzde 85'i Kirman, Sistan-Beluçistan, Hürmüzgan ve Buşehr gibi eyaletlerde gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Tarım Sektörünün Risklerini Azaltma ve Kriz Yönetimi Genel Müdürü Musevi, yaklaşık 2 ay daha sürmesi planlanan mücadelenin 700 bin hektara yayılmasının ön görüldüğünü kaydetti.

İran'da hava sıcaklığının artmasının ardından geçtiğimiz günlerde ülkenin güney ve güneybatı kesimlerindeki tarım alanlarında çekirge istilası görülmüş, çekirgeler, geçen hafta başkent Tahran'ın güney bölgelerine kadar ulaşmıştı.

Kaynak: AA