İran'da çatışma: 2 ölü, 4 yaralı İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında rejim karşıtı 8 kişilik silahlı terörist grupla çıkan çatışmada 2 örgüt üyesi öldürüldü, 4'ü yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İran tarafında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "rejim karşıtı teröristler" olarak adlandırılan silahlı grubun hangi örgüte mensup olduğu bilgisi de paylaşılmadı.

Kaynak: AA