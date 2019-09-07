İran'da çatışma: 1 ölü
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kentinde çıkan çatışmada, 1 astsubay öldü, 1 sınır muhafızı yaralandı.
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kentinde çıkan çatışmada, 1 astsubay öldü, 1 sınır muhafızı yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece Merivan kenti kırsalında Irak sınırının sıfır noktasında, İran Ordusu'na bağlı sınır muhafızları ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 1 astsubayın hayatını kaybettiği, 1 sınır muhafızının yaralandığı belirtilirken, olaya karışan örgütle ilgili bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.