İran'da çatışma: 1 ölü

İran'da çatışma: 1 ölü

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kentinde çıkan çatışmada, 1 astsubay öldü, 1 sınır muhafızı yaralandı.

07.09.2019 22:10
İran'da çatışma: 1 ölü

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kentinde çıkan çatışmada, 1 astsubay öldü, 1 sınır muhafızı yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün gece Merivan kenti kırsalında Irak sınırının sıfır noktasında, İran Ordusu'na bağlı sınır muhafızları ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1 astsubayın hayatını kaybettiği, 1 sınır muhafızının yaralandığı belirtilirken, olaya karışan örgütle ilgili bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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