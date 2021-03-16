İran'da Çarşamba Suri kutlaması hazırlıkları 6 can aldı
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İran'da Çarşamba Suri kutlaması hazırlıkları 6 can aldı

16.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:44
İran'da Çarşamba Suri kutlaması hazırlıkları 6 can aldı

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarının hazırlıkları sırasında patlayıcı ve yanıcı maddeler nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 325 kişi de yaralandı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarının hazırlıkları sırasında patlayıcı ve yanıcı maddeler nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 325 kişi de yaralandı.

İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, 19 Şubat ve 15 Mart tarihleri arasında yapılan Çarşamba Suri kutlamalarının hazırlıkları nedeniyle şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 325 kişinin yaralandığını açıkladı. Halidi, bu tarihler arasında 223 kişinin de hastanelere müracaat ettiğini belirtti. Yaralı ve can kayıplarının nevruz bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarına hazırlık sırasında olduğunu belirten Halidi, "Kürdistan eyaletinde 3, Tebriz, Tahran ve Urumiye kentlerinde birer kişi hayatını kaybetti. Çarşamba Suri kutlamaları için hazırlanan patlayıcı ve yanıcı maddeler ölümlere ve yaralanmalara neden oluyor" dedi.

Yaralananlar arasında görme yetisini ve uzuvlarını kaybedenlerin de olduğunu belirten Halidi, "Yaralıların yüzde 38'inde şiddetli yanık, yüzde 29'unda görme kaybı ve yüzde 13'ünde ise uzuv kaybı görüldü" ifadesini kullandı.

İran'da bu gece başlayacak Çarşamba Suri kutlamalarında, ölü ve yaralı sayısında artış yaşanmasından endişe ediliyor.

Geçen yıl 3 kişi ölmüştü

İran'da geçtiğimiz yıl Nevruz bayramı nedeniyle yapılan Çarşamba Suri kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, bin 101 kişi yaralanmıştı.

Çarşamba Suri nedir?

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son Çarşamba gecesi yapılan kutlamalara "Çarşamba Suri" adı veriliyor. Her yıl Çarşamba Suri kutlamalarında kullanılan havai fişekler, patlayıcı ve yanıcı maddeler pek çok İranlının yaralanmasına ve ölümüne neden oluyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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