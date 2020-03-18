İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olarak bilinen "Çarşamba Suri" kutlamalarında patlayıcı maddeler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olarak bilinen "Çarşamba Suri" kutlamalarında patlayıcı maddeler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'da kullanılan Hicri Şemsi takviminde yılın son çarşamba gecesi olarak bilinen Çarşamba Suri kutlamaları İranlı yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kutlandı. İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olarak bilinen "Çarşamba Suri" kutlamalarında patlayıcı maddeler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini ciddiye almayan ve evde kalmayan vatandaşlardan şikayet ederek,"Ne yazık ki tüm uyarılara rağmen bazı yurttaşlarımız için yılın son Çarşamba gecesi kazalarına tanıklık ettik" dedi.

Halidi yılın son Çarşamba gecesinin 3 kişinin ölümüyle sonuçlandığını söyleyerek, "Dün geceden bu yana toplam bin 101 kişi yaralandı. Bunlardan 982'sinin ayakta tedavileri yapıldı. Ama ne yazık ki 166 kişi patlayıcı maddeler yüzünden uzuvlarını kaybetti ve 416 kişinin de gözleri zarar gördü" açıklamasında bulundu.

İran'da her yıl 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi "Çarşamba Suri" kutlamaları ile anılmakta. Çarşamba Suri kutlamalarında gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlarken, havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 962 kişi yaralanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA