İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları öncesinde 144 kişi yaralandı

İran'da gelecek hafta yapılacak "Çarşamba Suri" kutlamaları öncesi aralarında havai fişek ve maytap üreticilerinin de bulunduğu 144 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) göre, Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, 17 Mart gecesi yapılacak olan "Çarşamba Suri" kutlamalarına yönelik bilgi verdi.

Kulivend, "Şu ana kadar bu yıl Çarşamba Suri kutlamaları kapsamında yaralananların sayısı 144'e çıktı. Bu rakam geçen senenin bu günlerinde 50 civarındaydı." dedi.

Söz konusu kişilerden 20'sinin uzuvlarını kaybettiğini, 54'ünde çeşitli derecelerde yanık oluştuğunu, 34'nün ise gözlerinden yaralandığını aktaran Kulivend, "Yaralıların yüzde 86'sı havai fişek ve maytap üreticileri ile kullanıcıları, yüzde 14'ü ise yoldan geçen kişiler." ifadelerini kullandı.

Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi ölmüş, 1403 kişi yaralanmıştı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı