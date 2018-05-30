İran'da Çarşaf Modelliği Yapan Negin Negzzia'dan Cesur Pozlar
İran'da istediği gibi modellik yapamadığı için mesleğini İstanbul'da yapan Negin Negzzia, cesur kıyafetiyle Nişantaşı'nda çekim yaptı.
Ünlü model Negin Negzzia, giydiği cesur kıyafetiyle Nişantaşı sokaklarında objektiflere poz verdi.
"MODELLİK BENİM HAYALİM"
Kendi ülkesinden mesleğini yapamayan Negzzia, "Modellik benim hayalim. İran'da mesleğimi yapamam. Buraya geldim ve çalışıyorum" dedi.
OYUNCULUK YAPMAK İSTİYOR
İran'da çarşaf mankenliği de yaptığını belirten Negzzia, "İstanbul çok güzel bir şehir. Türkçemi ilerletip, oyunculuk da yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.
İşte genç mankenin verdiği cesur pozlar...
YORUMLAR (58)
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Ben kapali bi bayanim dini inancim gereği kendi istegimle özgürce kapandim ama annem açik bi kardeslerim acik kimseyi bunun uzerinden yargilamam yargilamak bana dusmez ben habete yorum yaptim ne anlafiginiz size kalmisCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu napıor anlamadım şebekCevap Yaz Yayından Kaldır
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Herkesin düşüncelerini söyleyebildiği bi ülkede yaşiyorsam düşüncelerimi söyleyip savunurum bunu sorgulamak yargilamak size düşmez fikir ayriliğina düşeriz sizde düşüncelerinizi söylersiniz sizi yargılamakta bana düşmez ben haber üzerine yorum yaptim bunu başka yerlere çekmeye çalişan sizsiniz !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Rezil, kepazeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Insanlari tanimadan bilmeden ağzinizdan salyalar akita akits burdz klavye artistliği yapiorsunuz siz benim kim olduğumu bilmeden yargilayamazsiniz Ben bu ulkenin yetiştirdiği Atatürk ilkelerini gayette benimsemiş ve bunu baskalarina öğreten bi öğretmenim burda herkesi parti üzerinden yargiliorsunuz insanlara kendini ifade etmeye firsat vermeden saldiran işsiz güçsüz tiplersiniz bu kadar!!Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır