İran'da bugüne kadar 60 bin hemşire Kovid-19'a yakalandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü günden bu yana 60 bin hemşirenin virüse yakalandığı ve 100 hemşirenin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü günden bu yana 60 bin hemşirenin virüse yakalandığı ve 100 hemşirenin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hemşireler Birliği Başkanı Dr. Muhammed Mirzabeygi, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke genelinde yaklaşık 145 bin hemşire bulunuyor. Bunlardan 60 bini Kovid-19'a yakalandı." dedi.

Şu ana kadar söz konusu virüs nedeniyle 100 hemşirenin hayatını kaybettiğini aktaran Mirzabeygi, Kovid-19'a yakalanan hemşirelerden halihazırda 6 bininin karantinada olduğunu kaydetti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 52 bin 883, vaka sayısı da 1 milyon 131 bin 77 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı