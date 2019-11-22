İran'da bu defa hükümet yanlıları sokakta
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İran'da bu defa hükümet yanlıları sokakta

İran'da Devrim Muhafızları'nın akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlayan protestoların kontrol altına alındığını açıklamasından bir gün sonra hükümet yanlıları sokağa çıktı

22.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:49
İran'da bu defa hükümet yanlıları sokakta

'da 'nın akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlayan protestoların kontrol altına alındığını açıklamasından bir gün sonra yanlıları sokağa çıktı.


Tasnim ajansına göre ülkenin güneydoğu ve güneybatısında bulunan kentlerde yönetime destek verenler geçen hafta başlayan gösteriler aleyhine sloganlar attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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