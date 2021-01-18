İran'da borsa mağdurları yetkilileri istifaya çağırdı
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İran'da borsa mağdurları yetkilileri istifaya çağırdı

18.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:27
İran'da borsa mağdurları yetkilileri istifaya çağırdı

Tahran Menkul Kıymetler Borsası (TSETMC) mağduru onlarca kişi, borsa binası önünde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Tahran Menkul Kıymetler Borsası (TSETMC) mağduru onlarca kişi, borsa binası önünde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre borsa mağdurları, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla TSETMC yetkililerine istifa çağrısında bulundu.

Göstericiler ayrıca, hükümetin para piyasasını destekleme vaatlerini yerine getirmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, borsanın sert bir şekilde düşüşe geçmesinden üç gün önce 6 Ağustos 2020'deki açıklamasında halkı borsada yatırım yapmaya teşvik etmiş, "Piyasa göstergelerine göre önümüzdeki günlerde borsanın durumu daha iyi olacak. Halk tüm varlıklarını borsaya yatırsın." demişti.

O tarihte, 1 milyon 736 bin olan TSETMC endeksi, bugüne kadar yaklaşık yüzde 34 gerileyerek 1 milyon 149 bine düştü.

İran'da TSETMC mağdurları, son günlerde İran Meclisi ve Tahran Borsası önünde sık sık eylem düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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