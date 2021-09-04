İran'da "Bölgesel Bakanlar Oluşturma Planı" başlıklı yasa tasarısı meclise sunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da "Bölgesel Bakanlar Oluşturma Planı" başlıklı yasa tasarısı meclise sunuldu

İran'da 'Bölgesel Bakanlar Oluşturma Planı' başlıklı yasa tasarısı meclise sunuldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da bir grup milletvekili, onaylanması halinde İran'ı 10 bölgeye bölecek ve her bölgenin yerel yetkililerle hükümet arasındaki ilişkilerini düzenlemekten sorumlu bir bakana sahip olacağı yasa tasarısını meclise sundu.

İran'da bir grup milletvekili, onaylanması halinde İran'ı 10 bölgeye bölecek ve her bölgenin yerel yetkililerle hükümet arasındaki ilişkilerini düzenlemekten sorumlu bir bakana sahip olacağı yasa tasarısını meclise sundu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, bir grup milletvekili tarafından Meclis Başkanlığına sunulan "Bölgesel Bakanlar Oluşturma Planı" başlıklı yasa tasarısı, ülkenin ekonomik kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Tasarı, üretim faktörlerini ve iş gücünü artırmak, bölgeler ve eyaletler arasındaki sorunları çözmek ve bölgelerin çeşitli ekonomik kapasite ve kabiliyetlerinden faydalanmak amacıyla ülkenin 10 bölgeye ayrılmasını ve her bir bölge için bir bölge bakanı görevlendirilmesini öngörüyor.

Meclis Başkanlığına sunulan tasarı, incelenmek üzere İçişleri Komisyonuna gönderildi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 29 Ağustos'ta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletlerde görevli valilerin yetkilerini artırmayı ve eyaletlerin daha çok yerel yönetimler tarafından alınan kararlarla yönetilmesini istediklerini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Mustafa Şentop Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Max Meyer Ali Öztürk Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İran'da "Bölgesel Bakanlar Oluşturma Planı" başlıklı yasa tasarısı meclise sunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 18:55:50. #1.15#

title