İran'da BM binası önünde onlarca kişi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
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İran'da BM binası önünde onlarca kişi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

İran'da BM binası önünde onlarca kişi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İran medyasına göre, Tahran'daki BM binası önünde toplanan onlarca kişi, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attılar.

Göstericiler arasında bazı çocukların İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli bebek ve çocukların posterlerini taşıması dikkati çekti.

Yapılan konuşmalarda uluslararası kurumlara "Filistin'e destek vermeleri" çağrısında bulunuldu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı ve Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımış, polisin çekilmemesi üzerine İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk olmak üzere 230 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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