İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada
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İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada

İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girdiği belirtildi.

05.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:02
İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada

'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde 'dan seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girdiği belirtildi.

İran Öğrencileri Ajansı ISNA'nın haberine göre, Tahran Milletvekili Rehber, Kovid -19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine komaya girdi.

Rehber'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca İranlı milletvekilinin öldüğüne dair haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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