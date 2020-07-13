İran'da bir milletvekili daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti İran'da yeni tip kronavirüse (Kovid-19) yakalanan İran Meclisi Kebuder Aheng Milletvekili İsa Caferi hayatını kaybetti.

İran'da yeni tip kronavirüse (Kovid-19) yakalanan İran Meclisi Kebuder Aheng Milletvekili İsa Caferi hayatını kaybetti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Kovid-19 nedeniyle birkaç gündür, başkent Tahran'daki bir hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören 59 yaşındaki Caferi yaşamını yitirdi.

Caferi'nin hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüs nedeniyle ölen milletvekili sayısı 3'e çıktı. Astane Eşrefiye Milletvekili Muhammed Ali Ramazan 29 Şubat, bir hafta sonra da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran Meclisi 11'inci dönem milletvekillerinden 10'unda virüsün tespit edildiği açıklanmıştı. Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ali Şehriyar, Meclis'te Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Meclis Başkanlığından, oturum ve komisyon toplantılarına ara verilmesini istemişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 13 bin 32'ye, vaka sayısı ise 259 bin 652'ye ulaştı.

Kaynak: AA