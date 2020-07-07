İran'da bir milletvekili daha Kovid-19'a yakalandı İran'ın Bender Abbas kentinin Milletvekili Mensur Arami'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu pozitif çıktı.

İran'ın Bender Abbas kentinin Milletvekili Mensur Arami'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu pozitif çıktı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Arami, "2 gün önce halsizlik ve öksürük nedeniyle Tahran'daki bir hastanede Kovid-19 testi yaptırdım ve koronavirüse yakalandığım ortaya çıktı." dedi.

İki hafta karantinada kalacağını belirten 57 yaşındaki Arami, Bender Abbas kentinin bağlı olduğu Hürmüzgan eyaletindeki vatandaşlardan Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere harfiyen uymalarını istedi.

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 11 bin 731'e, vaka sayısı ise 243 bin 51'e ulaştı.

Ülkede mart ayında 10'uncu dönem milletvekillerinden 24'ünün koronavirüse yakalandığı, Tahran Milletvekili Fatma Rehber'in ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tasnim Haber Ajansı, 4 Temmuz Cumartesi günü yayınladığı haberinde, Mayıs ayında çalışmalarına başlayan 11'inci dönem milletvekillerinden 5'inin Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA