İran'da bir fabrikada karbondioksit tüpü patladı: 2 ölü
28.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:40
İran'ın Tebriz kentindeki bir fabrikada, karbondioksit tüpünün patlaması nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İran'ın Tebriz kentindeki bir fabrikada, karbondioksit tüpünün patlaması nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Tebriz'in Selimi Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir fabrikada karbondioksit tüpünden kaynaklı büyük bir patlama meydana geldi.
Olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun