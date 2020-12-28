İran'da bir fabrikada karbondioksit tüpü patladı: 2 ölü
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İran'da bir fabrikada karbondioksit tüpü patladı: 2 ölü

28.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:40
İran'da bir fabrikada karbondioksit tüpü patladı: 2 ölü

İran'ın Tebriz kentindeki bir fabrikada, karbondioksit tüpünün patlaması nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran'ın Tebriz kentindeki bir fabrikada, karbondioksit tüpünün patlaması nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Tebriz'in Selimi Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir fabrikada karbondioksit tüpünden kaynaklı büyük bir patlama meydana geldi.

Olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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