İran'da bir emniyet müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletine bağlı İsferayen İlçesi Emniyet Müdürü Cavid Mehri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletine bağlı İsferayen İlçesi Emniyet Müdürü Cavid Mehri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, koronavirüs nedeniyle ilçedeki İmam Humeyni Hastanesinde tedavi gören İsferayen Emniyet Müdürü Cavid Mehri, bugün hayatını kaybetti.

2015 yılından bu yana ilçenin emniyet müdürlüğünü yapan Mehri'nin Kovid-19 nedeniyle solunum yetmezliği çektiği ve hastanede birkaç gündür tedavi altında olduğu belirtildi.

Öte yandan aynı hastanede 44 kişinin koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü ve şu ana kadar hayatını kaybeden 10 kişiden 3'ünün test sonucunun pozitif çıktığı 7 kişinin durumunun da şüpheli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA