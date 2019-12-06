İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı
Haberler » Dünya » İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı - Haberler

İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde bir düğün salonunda gaz sobasının patlaması sonucu 5'i çocuk, 5'i kadın en az 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı

06.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:28
İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde bir düğün salonunda gaz sobasının patlaması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.


İran medyası ölenlerden 5'inin çocuk, 5'inin de kadın olduğunu aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler