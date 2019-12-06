İran'da bir düğün salonunda yangın: 11 ölü, onlarca yaralı
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde bir düğün salonunda gaz sobasının patlaması sonucu 5'i çocuk, 5'i kadın en az 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı
06.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:28
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde bir düğün salonunda gaz sobasının patlaması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.
İran medyası ölenlerden 5'inin çocuk, 5'inin de kadın olduğunu aktardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com