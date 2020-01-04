İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi
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İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi

İran'da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi.

04.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:56
İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi

'da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin, ABD'nin 'ın başkenti 'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Kubbeye kırmızı bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Cemkeran Camii'nin kubbesine kırmızı bayrağın çekildiği anlar

-Bayrağın havada dalgalanması


Kaynak: DHA
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