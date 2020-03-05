İran'da bina çöktü: 8 ölü, 32 yaralı
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İran'da bina çöktü: 8 ölü, 32 yaralı

İran'ın Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

05.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:52
İran'da bina çöktü: 8 ölü, 32 yaralı

'ın Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonu, Kerec kentinin Rezeviye Susayti bölgesinde bulunan 5 katlı bir binanın çöktüğünü duyurdu.

Çöken binanın altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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