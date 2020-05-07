İran'da beyaz bölgelerde camilerin ibadete açılması
07.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:22
İran'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde camiler ibadete açıldı.
İran'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde camiler ibadete açıldı. Belirlenen beyaz bölgelerden Kazvin eyaletine bağlı Abyek ilçesindeki İmam Sadık Camisi'nde, vatandaşlar belirlenen kurallara uyarak namaz kılıp ibadetlerini gerçekleştirdi.
Kaynak: AA