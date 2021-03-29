İran'da Besic güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesi tartışmaya yol açtı
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İran'da Besic güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesi tartışmaya yol açtı

Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel
İran'da Besic güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesi tartışmaya yol açtı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetmesi ülkede tartışmalara neden oldu.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetmesi ülkede tartışmalara neden oldu.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, Şuş ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı gönüllü milis teşkilatı olarak bilinen Besic Teşkilatına mensup silahlı kişiler 26 Mart sabahı motosiklet üzerinde seyir halinde olan iki kişiye ateş açtı.

Yaralanan kişiler, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirirken, bu kişilerin yaralı hallerinin gösterildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İnsan hakları örgütleri ve sosyal medya paylaşımları söz konusu kişilerin sivil vatandaşlar olduğunu belirtirken, Devrim Muhafızları ordusu olaydan iki gün sonra yaptığı açıklamada bu kişileri "terörist" olarak tanımladı ve "bölücü terör örgütü" olarak kabul edilen El Ahvaziye'ye bağlı olduklarını bildirdi. Açıklamada, iki kişinin güvenlik noktalarına saldırı teşebbüsünde bulunduğu, girişimin önlendiği ve bazı mühimmatların ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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