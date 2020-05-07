İran'da berberler ve kuaförler açıldı
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İran'da berberler ve kuaförler açıldı

İran'da berberler ve kuaförler açıldı
07.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:53

İran'ın başkenti Tahran'da korona virüs salgını nedeni ile kapatılan berberler ve kuaförler bugün yeniden açıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da korona virüs salgını nedeni ile kapatılan berberler ve kuaförler bugün yeniden açıldı.

Korona virüs salgını yayılmaya devam ederken, birçok ülke normalleşme adımları atıyor. İran'ın başkenti Tahran'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaförler bugün yeniden açıldı. İran Korona Virüs ile Mücadele Kurumu tarafından berberler ve kuaförler halk sağlığı açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle kapatılmasının ardından bugün başkent Tahran'da yeniden açıldı.

Tahran Kamu Alanı Denetleme Polis Müdürü Nader Moradi, dün yaptığı açıklamada Tahran'da bulunan berberlerin ve kuaförlerin gerekli sağlık protokollerine uyması koşulu ile yeniden faaliyete geçebileceklerine dair karar alındığını bildirdi. İran Esnaflar Odası ise geçtiğimiz ay korona virüs salgını nedeni ile berber ve kuaförlerin "çok tehlikeli" meslek grupları arasında olduğunu belirtmişti.

Öte yandan İran'da normalleşme sürecinin başlaması ile vaka sayılarının düşük olduğu eyaletlerde camilerin yeniden ibadete açılması planlanırken, başkent Tahran'da ise park ve bahçelerde uygulanan giriş yasağının kaldırılacağı duyuruldu. İran'da toplam korona virüs vaka sayısı 103 bin 135'e, hayatını kaybedenler ise 6 bin 486'ya ulaştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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