İran'da benzin istasyonunda yangın: 3 ölü

İran'ın Kazvin eyaletindeki benzin istasyonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İran'ın Kazvin eyaletindeki benzin istasyonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kazvin eyaletinin Takistan ilçesindeki benzin istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun