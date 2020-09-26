İran'da benzin istasyonunda yangın: 3 ölü
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İran'da benzin istasyonunda yangın: 3 ölü

26.09.2020 23:21 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:24
İran'da benzin istasyonunda yangın: 3 ölü

İran'ın Kazvin eyaletindeki benzin istasyonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İran'ın Kazvin eyaletindeki benzin istasyonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kazvin eyaletinin Takistan ilçesindeki benzin istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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