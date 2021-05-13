İran'da bayram namazı kılındı
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İran'da bayram namazı kılındı

İran'da bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif kentlerinde Ramazan Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kılındı.

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif kentlerinde Ramazan Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kılındı.

Tahran'ın güneyindeki Şah Abdulazim Türbesi'nde kılınan bayram namazında İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinliler için dua edildi.

Bayram namazı, İran'da yüksek riskli olan "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlerde açık alanlarda, az riskli yerlerde de camilerde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde eda edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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