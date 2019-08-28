İran'da başörtüsü protestosuna 15 yıl hapis

28.08.2019 17:24

İran asıllı Amerikalı gazeteci Mesih Alinejad'ın sosyal medya üzerinden organize ettiği rejim karşıtı zorunlu başörtüsü protestolarına katılan Seba Kurd Efşari, 15 yıl hapse mahkum edildi.

İran'da yayın yapan "Baharnews" haber sitesine göre, Tahran Devrim Mahkemesi, zorunlu başörtüsü protestolarına katıldığı gerekçesiyle Efşari'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca İranlı kadının, "ulusal güvenliğe karşı suç işlemek maksadıyla izinsiz toplanmak" ve "rejime karşı propaganda" suçlarını işlediğine hükmetti.

Karara itiraz yolunun açık olduğu ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması halinde 15 yıl hapis cezasının uygulanacağı belirtildi.

ABD'de yaşayan İran asıllı rejim karşıtı Amerikalı gazeteci Alinejad'ın organize ettiği "Beyaz Çarşamba" adı verilen zorunlu başörtüsünü protesto gösterilerine katılan Efşari, geçen yıl ağustosta gözaltına alınmış ancak şubatta serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakıldıktan sonra protesto gösterilerini sürdüren Efşari, 1 Haziran'da tekrar gözaltına alındıktan sonra Devrim Mahkemesinin kararıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA