İran'da Bankacılık Sorunları İhracatı Durma Noktasına Getirdi

İran-Çin Ortak Ticaret Odası Başkanı Esedullah Asgeroladi, bankacılık sorunları nedeniyle İran'ın ihracatının durma noktasına geldiğini söyledi.

Tahran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası temsilcileriyle toplantıda bir araya gelen Asgeroladi, hükümetin Merkez Bankası bünyesinde NIMA ismiyle yürürlüğe koyduğu döviz kuru sistemi nedeniyle ihracatçıların ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.

İranlı ihracatçıların yaptırımlar nedeniyle ihracat yapmakta zorlandıklarını bununla birlikte ihracattan gelen dövizi transfer edemediklerini aktaran Asgeroladi, "İhracatçılar, döviz gelirlerini Merkez Bankası'nın döviz kuru sistemine transfer edemiyorlar çünkü yabancılar bu sistemi tanımıyor. Yabancılar, İranlı ihracatçılardan bir banka tanımlamasını istiyor ancak NIMA bir banka değil." ifadesini kullandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, ihracatın durma noktasına geldiğini vurgulayan Asgeroladi, "64 yıl sonra ilk kez ihracatımı iki aylığına durdurdum. Bahar mevsiminin ülke ekonomisi için çok zor geçeceği öngörülüyor." dedi.

Asgeroladi, Merkez Bankası'nın NIMA sisteminin ne olduğu ve bu sistemle nasıl çalışılması gerektiği konusunda ihracatçılara net bilgiler sunması gerektiğini belirtti.

İran hükümeti, ihracat ve ithalatçılara gerekli dövizi sağlama ve ticareti kolaylaştırma hedefiyle 23 Nisan 2018'de Merkez Bankası bünyesinde Entegre Döviz İşlemleri Sistemi (NIMA) adıyla döviz kuru sistemi oluşturmuş ve ihracatçılara döviz gelirlerini sisteme yatırmaları zorunluluğu getirmişti. Döviz kurlarının serbest piyasadan daha düşük gösterildiği sistem nedeniyle ihracatçıların zarar gördüğü belirtiliyor.

ABD, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırım paketlerini aşamalı olarak devreye sokmuştu. Washington, yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken İran Merkez Bankası'nı da ambargo kapsamına almıştı.

Kaynak: AA