- İran'da babası 10 yaşındaki çocuğa tır kullandırdı

TAHRAN - İran'da yaklaşık 10 yaşındaki kız çocuğuna tır sürdüren ve sollama yapmasını söyleyen baba tepkilere yol açtı.

Sosyal medyada dolaşan bir video İran'da tepkilere yol açtı. İran'da sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda yaklaşık 10 yaşındaki bir kız çocuğu, otobanda 18 tekerlekli tırı sürüyor ve babası kızını sollama yapması için alkışlıyor. Küçük kızın babası tarafından çekilen video sosyal sosyal medya kullanıcıların büyük tepkisine yol açtı. İran halkı küçük kızını 18 tekerlekli tırın şoför koltuğuna oturtup art arda "önümüzdeki aracı solla" diyerek video çeken babaya tepki gösterdi, "Düşüncesiz baba" tabiri kullanılan şahıs sosyal medyada dikkat çekmek için böyle tehlikeli bir davranışta bulunduğunu söyledi. Söz konusu videonun İran'ın hangi otobanında çekildiğine dair ise bilgi paylaşılmadı. Video İran'ın yerel sitelerinde "korkunç" başlığı ile yer aldı.