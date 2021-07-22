İran'da Azerbaycan Türkü Naimi, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

İran'da Azerbaycan Türkü Ekber Naimi, "yasa dışı örgüte üye olmak", "ulusal güvenlik karşıtı toplantı düzenlemek" ve "rejim aleyhine propaganda faaliyetleri yürütmek" suçlamasıyla 9 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

İran'da Azerbaycan Türkü Ekber Naimi, "yasa dışı örgüte üye olmak", "ulusal güvenlik karşıtı toplantı düzenlemek" ve "rejim aleyhine propaganda faaliyetleri yürütmek" suçlamasıyla 9 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Naimi hakkında Tahran Devrim Mahkemesi tarafından "yasa dışı örgüte üye olmak", suçlamasıyla 5 yıl, "ulusal güvenlik karşıtı toplantı düzenlemek" gerekçesiyle 4 yıl ve "rejim aleyhine propaganda faaliyetleri yürütmek" suçlamasıyla da 8 ay, toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Naimi'nin 19 Temmuz günü Tebriz'de çalıştığı iş yerinden gözaltına alındığı ve Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Azerbaycan Türkü Naimi, 22 Şubat 2020'de de Tahran'da gözaltına alınmış, iki ay sonra mahkemeye çıkarılan Naimi, kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kültür ve çevre konularında faaliyet yürüten Naimi, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde ülkedeki Türklerin sosyal ve kültürel sorunlarıyla ilgilenen Günebakan Derneğinin kurucu üyelerinden biriydi.

İran'da yaşayan Azerbaycan Türkü aktivistlerin, ana dilde eğitim yapma gibi anayasal haklarını "sivil ve barışçıl eylemlerle" protesto etmeleri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kaldıkları belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı