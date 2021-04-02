İran'da Azerbaycan Türkü aktivist Ferşi, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
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İran'da Azerbaycan Türkü aktivist Ferşi, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
İran'da Azerbaycan Türkü aktivist Ferşi, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

İran'da tutuklu Azerbaycan Türkü aktivist Alirıza Ferşi, "rejim aleyhinde propaganda yapmak" ve "rejim karşıtı toplantı düzenleme" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İran'da tutuklu Azerbaycan Türkü aktivist Alirıza Ferşi, "rejim aleyhinde propaganda yapmak" ve "rejim karşıtı toplantı düzenleme" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde tutuklu 43 yaşındaki Ferşi, önceki mahkumiyetine ilaveten, Devrim Mahkemesi tarafından, "rejim aleyhinde propaganda yaptığı" gerekçesiyle 8 ay, "rejim karşıtı toplantı düzenleme" suçlamasıyla da 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ferşi, "Dünya Ana Dili Günü" münasebetiyle 2013 yılında Tahran'da toplantı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, mahkeme zamanına kadar şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı.

2016 yılında gerçekleştirilen mahkemede 15 yıl hapis ve 2 yıl sürgün cezasına çarptırılan Ferşi temyize gitmiş, hakkındaki 2 yıl hapis ve 2 yıl sürgün kararı onanmıştı.

Ferşi, söz konusu 2 yıl hapis cezası nedeniyle 21 Temmuz 2020'den bu yana Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde tutuluyor.

Aktivist Ferşi, kırsal bölgelerde çocuklara Türkçe kitaplar dağıtıyordu

Azerbaycan Türkü aktivist Ferşi, birkaç arkadaşıyla birlikte kurduğu "Kendimiz" adlı derneğin çatısı altında, çoğunlukla Türklerin yaşadığı kırsal bölgelerdeki çocuklara Türkçe kitap dağıtma gibi faaliyetleriyle biliniyor.

1979'daki devrim sonrası İran'da oluşturulan Anayasa'nın 15'inci maddesinde, Farsçanın ülkenin resmi dili olduğu, bunun yanında diğer yerel dillerin de basın ve medyada kullanılması veya okullarda öğretiminin serbest olduğu belirtilirken 19'uncu maddede, İran halkının renk, ırk ve dile bakılmaksızın eşit haklara sahip olduğu vurgulanıyor.

İran'da yaşayan Azerbaycan Türkü aktivistlerin, ana dilde eğitim yapma gibi anayasal haklarını "sivil ve barışçıl eylemlerle" protesto etmeleri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kaldıkları belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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