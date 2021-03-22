İran'da Azerbaycan Türkü 2 aktivist, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İran'da Azerbaycan Türkü aktivistlerden Muhtar İbrahimi, "Rejim karşıtı örgüt kurma ve sosyal medya gruplarına üye olma" gerekçesiyle 10 yıl, Musa Ziya Gergeri ise "Rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran'da Azerbaycan Türkü aktivistlerden Muhtar İbrahimi, "Rejim karşıtı örgüt kurma ve sosyal medya gruplarına üye olma" gerekçesiyle 10 yıl, Musa Ziya Gergeri ise "Rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA muhabirine konuşan İbrahimi, "İran'da Azerbaycan Türklerinin anayasal haklarını savunmak için hukuk mücadelesi veriyoruz. Hakimin savcı gibi davrandığı ve savunma hakkımın verilmediği mahkeme sonucunda 10 yıl hapse mahkum edildim." dedi.

Anadil hakkını savunma nedeniyle 7 yıl önce 3 ay 1 gün hüküm giydiğini ve Mahabad Hapishanesi'nde tutuklu kaldığını dile getiren 36 yaşında ve 3 çocuk babası olan İbrahimi, "İnsan hakları mücadelesine yaklaşık 12 yıl önce başladım. 6 yıldan bu yana 200'e yakın makale kaleme aldım." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ağustos ayında gözaltına alındığını, Tebriz'de 22 gün hücrede tutulduğunu, sorgulandığı 5 günde açlık grevi yaptığını, daha sonra Meraga Hapishanesi'nde 9 gün tutulduktan sonra şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını anlatan İbrahimi, "Rejim karşıtı örgüt kurma ve rejim karşıtı sosyal medya gruplarına üye olma suçlamasıyla 10 yıl hapse çarptırıldım. Hukuksuz olan bu karara itiraz ederek temyiz mahkemesine başvuracağım." şeklinde konuştu.

- "İran Anayasası'nda yer alan haklarımız talep ediyoruz"

Rejim aleyhinde propaganda yapmak suçlamasıyla hakkında açılan davadan 1 yıl hapse çarptırılan 51 yaşındaki Gergeri, "İran Anayasası'nın 15 ve 19'uncu maddelerinde yer alan haklarımızı talep ediyoruz. Anadilimizi ve tarihimizi istiyoruz. Bu taleplerimiz nedeniyle suçlanıyoruz. 1 yıl adaletsiz bir şekilde hapse çarptırıldım." dedi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Nekedeh ilçesindeki evinde geçen yıl 16 Eylül'de gözaltına alındığını ve 20 gün hücrede tutulduğunu dile getiren Gergeri, çıkarıldığı mahkeme tarafından şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını söyledi.

Gergeri mahkeme kararını temyize götüreceğini kaydetti.

İran'da 1979'daki devrim sonrası oluşturulan anayasanın 15'inci maddesinde, Farsçanın ülkenin resmi dili olduğu, bunun yanında diğer yerel dillerin de basın ve medyada kullanılması veya okullarda öğretiminin serbest olduğu belirtilirken 19'uncu maddede, İran halkının renk, ırk ve dile bakılmaksızın eşit haklara sahip olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı