İran'da "ayrılıkçı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde "ayrılıkçı terör örgütü" üyesi oldukları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde "ayrılıkçı terör örgütü" üyesi oldukları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Huzistan Emniyet Müdürü Haydar Abbaszade, çeşitli terör eylemlerini gerçekleştirmekle suçlanan 8 kişinin Şadigan ilçesinde gözaltına alındığını söyledi.
Abbaszade gözaltına alınanların kimliğine ilişkin bilgi vermezken bu isimlerle irtibatlı oldukları düşünülen kişilere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Geçen hafta da Sistan-Beluçistan eyaletinde bazı terör saldırılarının failleri oldukları iddia edilen 4 kişi yakalanmıştı.
Sistan-Beluçistan İstihbarat Genel Müdürlüğünden 30 Nisan'da yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen bazı terör saldırılarının failleri oldukları ileri sürülen 4 kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığı duyurulmuştu.
Kaynak: AA