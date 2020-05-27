İran'da "ayrılıkçı" örgüte mensup olmakla suçlanan 14 kişi gözaltına alındı İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ilçesinde "ayrılıkçı" bir gruba üye olduğu öne sürülen 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr ilçesinde "ayrılıkçı" bir gruba üye olduğu öne sürülen 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Huzistan Emniyet Müdürü Haydar Abbaszade, "Mahşehr'de karakollara ateş eden, duvarlara sözde Ahvaziyun bayrağı asan ve görüntülerini yurt dışına gönderen tekfirci ve ayrılıkçı gruba mensup 14 kişi gözaltına alındı." dedi.

Abbaszade, kimliğini ve hangi örgüte mensup olduklarını açıklamadığı kişilerin adliyeye sevk edildiğini, 9'unun tutuklandığını ve diğerleriyle ilgili adli sürecin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA