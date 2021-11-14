İran'da aynı bölgede 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem - Haberler
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İran'da aynı bölgede 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da aynı bölgede 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberler e göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra meydana gelen depremden çevre eyaletlerin de etkilendiği belirtildi.

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İran'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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