İran'da ayaklanma planladığı iddia edilen üniversite öğrencilerine gözaltı
İran'da, üniversitelerde eylem düzenleyip 'asayişi bozmayı planladığı' öne sürülen bir grup gözaltına alındı.
03.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:57
İran'da, üniversitelerde eylem düzenleyip 'asayişi bozmayı planladığı' öne sürülen bir grup gözaltına alındı.
İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu şüphelilerin, ulusal öğrenci günü olan 7 Aralık'ta, ülke genelindeki yüksek öğretim kurumlarında ayaklanarak kargaşa yaratmayı hedeflediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com