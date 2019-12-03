İran'da ayaklanma planladığı iddia edilen üniversite öğrencilerine gözaltı
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İran'da ayaklanma planladığı iddia edilen üniversite öğrencilerine gözaltı

İran'da, üniversitelerde eylem düzenleyip 'asayişi bozmayı planladığı' öne sürülen bir grup gözaltına alındı.

03.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:57
İran'da ayaklanma planladığı iddia edilen üniversite öğrencilerine gözaltı

'da, üniversitelerde eylem düzenleyip 'asayişi bozmayı planladığı' öne sürülen bir grup gözaltına alındı.


İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu şüphelilerin, ulusal öğrenci günü olan 7 Aralık'ta, ülke genelindeki yüksek öğretim kurumlarında ayaklanarak kargaşa yaratmayı hedeflediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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