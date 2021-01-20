İran'da atanamayan öğretmenler gösteri düzenledi

İran'da Eğitimciler Hareketi Örgütü üyeleri, atamaları yapılmayan öğretmenlerin sesini duyurmak için İran Meclisi önünde eylem düzenledi.

İran'da Eğitimciler Hareketi Örgütü üyeleri, atamaları yapılmayan öğretmenlerin sesini duyurmak için İran Meclisi önünde eylem düzenledi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Eğitimciler Hareketi Örgütü üyeleri, başkent Tahran'da meclis binası önünde attıkları slogan ve taşıdıkları pankartlarla göreve atanamayan öğretmenlerin sorunlarını gündeme getirdi.

Gösteriye katılan eğitim camiasından bazı eylemcilerin, şehir dışından geldikleri ve meclis binası etrafındaki parklarda geceledikleri belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı