İran'da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü

İran'da askerleri taşıyan bir yolcu otobüsün kaza yapması sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker de yaralandı.

İran'da askerleri taşıyan bir yolcu otobüsün kaza yapması sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker de yaralandı.

İran'da yerel saatle 06.20'de Yazd- Dehşir otoyolunda askeri öğretmenleri taşıyan bir yolcu otobüsünün bir kamyon ile çarpışması sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker de yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi'nin açıklamasında, "Olay yerine 7 ambulans ve iki helikopter sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı" dedi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapan Halidi, kaza otobüsün frenlerinde oluşan teknik arıza nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı