İran'da askeri üste kaza: 2 pilot öldü
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İran'da askeri üste kaza: 2 pilot öldü

İran'da askeri üste kaza: 2 pilot öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bir askeri hava üssünde meydana gelen kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bir askeri hava üssünde meydana gelen kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Huzistan'ın kuzeyinde yer alan Dezful Şehid Rahmeti 4. Avcı Hava Üssü'nde uçuşa hazırlanan F-5 tipi savaş uçağında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle 2 pilot yaralandı.

Yaralı pilotların olaydan kısa süre sonra kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Dezful Özel Valisi Ali Ferhendipur, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Uçağın düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 4. Avcı Hava Üssü'ndeki uçaklar da tamamen güvendedir." ifadelerini kullandı.

Ferhendipur, olayın Tahran'dan üsse gönderilen bir ekip tarafından tüm boyutlarıyla incelenmekte olduğunu ve detayları kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Muhalif haber kaynaklarında olayın üsse yönelik bir saldırıdan kaynaklanmış olabileceğine dair doğrulanmamış bilgiler yer alırken, olay geçen yıl başlayan ve ülkenin nükleer tesislerini hedef alan sabotajlar zincirini akıllara getirdi.

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezinde Temmuz 2020'de bir yangın çıktığı açıklanmıştı. İran yönetimi olaydan aylar sonra, yangının İsrail tarafından gerçekleştirilen ve tesisteki gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığı bir sabotaj eylemi olduğunu duyurmuştu. Aynı tesiste 11 Nisan'da da bir patlama yaşanmıştı. Patlamanın hemen ardından olayın kaza olduğunu duyuran İranlı yetkililer daha sonra olayın santrifüjleri hedef alan bir sabotaj eylemi olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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