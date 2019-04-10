İran'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü

İran ordusuna ait bir askeri helikopter, İran - Irak sınırına yakın bir bölgede düştü. İran medyası, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını duyurdu.

İran basını sınır güvenliğinden sorumlu askerleri taşıyan helikopterin Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye'ye bağlı Silvana kasabasının Dalampar bölgesinde dağlık alana düştüğünü; kazada bir kişinin öldüğünü; 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Helikopterin düşüş nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA