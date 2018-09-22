İran'da Askeri Geçit Törenine Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde bir askeri geçit töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu kalabalık arasından ölenler olduğu ve en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Devlet medyasında yer alan haberlere göre askeri üniformalar giyen saldırganlar, geçit töreninin yapıldığı yerin yakınındaki bir parktan ateş açtı.

Saldırının arkasında radikal İslamcı militanların olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Ülkede 1980-88 İran-Irak savaşının başlangıç günü dolayısıyla askeri geçit törenleri yapılıyordu.

Fars Haber Ajansı saldırının yerel saatle 09: 00'da başladığını ve en az iki silahlı saldırganın bulunduğunu bildirdi.

Ajans, saldırganların sivillere ateş açtığını ve podyumdaki subayları hedef aldığını belirtti.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda askerler güvenli bir yere götürülürken görülüyor.

Saldırının 10 dakika kadar sürdüğü, ancak şu anda güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına aldığı kaydedildi.

Ahvaz geçen yıl sonlarında, geçim sıkıntısı nedeniyle büyük gösterilerin düzenlendiği şehirlerden biriydi.