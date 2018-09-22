İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Askeri Geçiş Töreni Sırasındaki Terör Saldırısından Kıl Payı Kurtuldu

İran'da askeri geçiş töreninde gerçekleştirilen terör saldırısında, 10 asker öldü, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 20 kişi yaralandı. Saldırı esnasında törende olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, alandan apar topar götürüldü.

10 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 20 KİŞİ YARALANDI

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 asker hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

GEÇİT TÖRENİ YAPAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Yerel basındaki haberlerde, askeri üniformalı saldırganların geçiş töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları, 10 dakika süren saldırıda devrim muhafızlarına bağlı 10 askerin öldürüldüğü belirtildi.

SALDIRGANLARDAN 4'Ü ÖLDÜRÜLDÜ

İran resmi ajansı IRNA ise Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçiş töreni sırasındaki saldırıda 20 kişinin yaralandığını, saldırganlardan 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.