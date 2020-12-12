İran'da 'Amad News' sitesinin yöneticisi Ruhollah Zam idam edildi
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İran'da 'Amad News' sitesinin yöneticisi Ruhollah Zam idam edildi

12.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:39
İran'da 'Amad News' sitesinin yöneticisi Ruhollah Zam idam edildi

İran'da hükümet karşıtı yayın yapan ve yolsuzlukla suçlanan 'Amad News' web sitesi yöneticisi Ruhollah Zam, bu sabah idam edildi.

İran'da hükümet karşıtı yayın yapan ve yolsuzlukla suçlanan 'Amad News' web sitesi yöneticisi Ruhollah Zam, bu sabah idam edildi.

İdam cezası birkaç gün önce İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Ruhollah Zam'ın, bu sabah idam edildiği açıklandı. Zam, Amad News adlı web sitesinde hükümet karşıtı yayın yapmak ve yolsuzluk suçlarından yargılanıyordu. İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) İstihbarat Teşkilatı tarafından, 2019 yılında göz altına alınmıştı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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